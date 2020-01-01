  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الخميس

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الخميس



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الخميس.

وأضافت  انه بذلك يكون عدد الإصابات الكلي 997 إصابة، بعد فحص 2773 عينة بمعدل إصابة 35.9%.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، أفادت اليوم الخميس، بأن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد ذروة انتشار الوباء، وهذه المرحلة الاكثر خطورة.

وأضافت  بأن التزايد في أعداد الإصابات، يشكل خطراً على المجتمع، ويحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تسطيح منحنى التفشي.

وقالت الوزارة: إن الحالات الخطيرة والحرجة، فاقت القدرة الاستيعابية في مستشفى غزة الأوروبي، و"بدأنا استيعاب الحالات في الأماكن المخصصة بباقي المستشفيات".

وشددت "الصحة" على أن جهوداً استنائية تبذلها الكوادر الصحية في مواجهة الجائحة، ونجحت حتى اللحظة، في إبقاء المنظونة الصحية، تعمل دون انهيار.

#وزارة الصحة بغزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس