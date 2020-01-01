"الصحة" بغزة: تسجيل 997 إصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الخميس

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الخميس.

وأضافت انه بذلك يكون عدد الإصابات الكلي 997 إصابة، بعد فحص 2773 عينة بمعدل إصابة 35.9%.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، أفادت اليوم الخميس، بأن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد ذروة انتشار الوباء، وهذه المرحلة الاكثر خطورة.

وأضافت بأن التزايد في أعداد الإصابات، يشكل خطراً على المجتمع، ويحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تسطيح منحنى التفشي.

وقالت الوزارة: إن الحالات الخطيرة والحرجة، فاقت القدرة الاستيعابية في مستشفى غزة الأوروبي، و"بدأنا استيعاب الحالات في الأماكن المخصصة بباقي المستشفيات".

وشددت "الصحة" على أن جهوداً استنائية تبذلها الكوادر الصحية في مواجهة الجائحة، ونجحت حتى اللحظة، في إبقاء المنظونة الصحية، تعمل دون انهيار.