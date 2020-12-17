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ماكرون يغرد لأول مرة بعد إصابته بكورونا

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يغرد لأول مرة بعد إصابته بكورونا



باريس/سما/

غرد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعد إعلان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وكتب بالفرنسية في تغريدة أولى له أنه "مع وباء فيروس "كورونا" المستجد، تتزايد الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية".

وتابع أن "فرنسا ستكون في ملتقى التضامن الدولي، وسيتم الإبقاء على الالتزام بزيادة مساعدات التنمية إلى 0.55٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية فترة الخمس سنوات".


​وواصل الرئيس الفرنسي في تغريدة أخرى أن "صوت فرنسا سيكون أقوى لحماية عمال الإغاثة، وأننا سنحشد شركاءنا ونناقش مع المحكمة الجنائية الدولية كيفية تعزيز استجابتنا للجرائم".


​وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، إصابة ماكرون بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية".

وتابع البيان: "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وتلقى الرئيس الفرنسي، أمنيات الشفاء من الفيروس من العديد من رؤساء الدول، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السييسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك المغرب، محمد السادس.

وأعلن ماكرون، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من 2021.

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