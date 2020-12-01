  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"الفيفا" يؤكد انتهاء أعمال اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني

الخميس 17 ديسمبر 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفيفا" يؤكد انتهاء أعمال اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني



وكالات

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" يؤكد انتهاء أعمال اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية من أشخاص جدد.

وجاء في نص الخطاب الموجه من فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا": "إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.. بالإشارة إلى خطابنا يوم 30 نوفمبر الماضي والذي أخطرناكم فيه بقرار مكتب كونغرس الفيفا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى 31 يناير 2021 مع تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء.

مع كامل الاحترام، نود التعبير عن تقديرنا المستمر لك ولكل أعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي تحقق منذ بدء تعيينكم في ظروف صعبة.

وفي هذا الإطار ومن أجل منح الفرصة لحماس جديد من أجل إكمال باقي المهام المكلف بها اللجنة قررنا تعيين 3 أعضاء جدد بدلا من اللجنة الخماسية الحالية وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري بأسمائهم خلال وقت قصير. نشكركم على اهتمامكم ونشكركم مجددا على ما حققتموه".

#الفيفا #الاتحاد المصري لكرة القدم #عمرو الجنايني #اللجنة الخماسية للاتحاد المصري

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الفيفا يعلن جوائز ذا بيست the best 2020 .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس