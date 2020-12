أبي أحمد :اشتباكات الحدود لن تؤثر على علاقتنا مع السودان

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، أن الحادث الذي شاركت فيه ميليشيا محلية على الحدود مع السودان لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وقال أبي أحمد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نتابع عن كثب حادث الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية".

وأضاف أبي أحمد: "مثل هذه الأحداث لن تؤثر على الروابط بين البلدين لأننا نستخدم الحوار دوما في حل القضايا".

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا: "من الواضح أن أولئك الذين يثيرون الخلافات لا يفهمون قوة علاقتنا التاريخية".

