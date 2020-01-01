وفاتان و٣١٣ إصابة جديدة بكورونا بالقدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا بالقدس أن مدينة القدس شهدت خلال اليومين الأخيرين حالتي وفاة جراء تفشي فيروس كورونا لمواطنين من جبل المكبر ليرتفع عدد حالات الوفاة في مدينة القدس إلى (١٢٤).

وأشار الجبريني إلى ان عدد الإصابات في صعود ، حيث بلغت خلال يومين (٣١٣ ) إصابة منها (١٦٠ ) إصابة أمس ، و( ١٥٣) إصابة اليوم مع تسجيل (٢١٦ )حالة شفاء ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى ( ١٥٥٩) إصابة بينها العديد من الإصابات الخطيرة والحرجة .

ونبه الجبريني أن عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات يبلغ حوالي ٨٠ إصابة بارتفاع حوالي ٢٠ إصابة عن الأسبوع الماضي .

وأضاف الدكتور الجبريني أن أحياء القدس جميعها مصنفة كمناطق حمراء وبرتقالية الأمر الذي يستدعي مزيدا من الالتزام بالتعليمات الصحية ، وخصوصا إرتداء الكمامات باستمرار ، الحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة ، بكونها الطرق الكفيلة للحيلولة دون اتخاذ الجهات المختصة أي تدابير جديدة ، ولاسيما أن المستشفيات أصبحت ممتلئة .