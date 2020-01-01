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ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وبحثا حل الأزمة الخليجية

الخميس 17 ديسمبر 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وبحثا حل الأزمة الخليجية



وكالات

أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحثا مسائل الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية.


وأشار البيان، إلى أن "ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة بين دول الخليج".

وأفادت مصادر مطلعة، في وقت سابق من الشهر، أن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير، في الوقت الذي تعمل فيه أطراف خلاف مرير، أدى إلى مقاطعة قطر، من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

وهناك 13 مطلبا من الدوحة تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وشهد الخلاف، الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.

#البيت الأبيض #دونالد ترامب #الملك سلمان بن عبد العزيز #الأزمة الخليجية #العاهل السعودي #قطر

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