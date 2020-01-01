بيتكوين يتجاوز حاجز 23 ألف دولار

وكالات

وصلت العملة الرقمية "بتكوين"، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة 23 ألف دولار، معززة ارتفاعها الحاد لهذا العام إلى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته.

ارتفعت العملة الرقمية الأكثر قيمة في العالم بنسبة 12% لتصل إلى 23421 دولارا، وفقا لمزود بيانات السوق "كوين متريكس"، مما زاد مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 200%، بحسب شبكة "سي إن بي سي".



تخطت العملة سعر 20 ألف دولار لأول مرة، يوم الأربعاء، متجاوزة مستواها القياسي السابق عند أقل من 20 ألف دولار قليلا، والمسجل في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

يرى المستثمرون المراهنون على العملات الرقمية أن

زيادة الطلب من المؤسسات الاستثمارية على "بتكوين" كوسيلة للتحوط ضد التضخم (مثل شراء الذهب خوفا من تآكل قيمة المال) وراء هذه الزيادة الضخمة، بحسب الشبكة.

عززت جائحة كورونا الطلب على العملات الرقمية بغرض التحوط. وقالت مذكرة لمصرف "جيه بي مورغان" إن شهية المستثمرين هذه ستعزز التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية المهتمة بالعملة على حساب الذهب.