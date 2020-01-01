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الزراعة: الامطار تغمر محاصيل الخضار شمال القطاع

الخميس 17 ديسمبر 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة: الامطار تغمر محاصيل الخضار شمال القطاع



غزة / سما /

وجهت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة، نداءً عاجلاُ إلى شركاءها من منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية، لإغاثة وتقديم مساعدات طارئة للمزارعين المتضررين من المنخفض الجوي شمال قطاع غزة.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، كافة الجهات ذات العلاقة بالطوارئ، إلى مساندتها، في الاستجابة لنداءات الاستغاثة من مزارعين التوت الأرضي وبعض محاصيل الخضار الذين غمرت مياه الأمطار أراضيهم الزراعية شمال القطاع.

وذكرت الوزارة أن طواقهما، قامت حتى ساعات متأخرة من اليوم الخميس، بمعاينة الأراضي المتضررة والتواصل مع لجان الطوارئ والبلديات للتدخل.

وبينت أن ارتفاع مستوى الأمطار أدى إلى غمر أجزاء كبيرة من المحصول، كما أدت كمية الأمطار الغزيرة إلى ردم السواتر الترابية المحيطة بالمزارع وخراب أجزاء أخرى من المحصول.

#وزارة الزراعة #مزراعين #المجتمع المدني #منخفض جوي #قطاع غزة
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