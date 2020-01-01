روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2020

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منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل لاعب لعام 2020. وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.



فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب لعام 2020 الخميس، خلال حفل جوائز "الأفضل" التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لوزان.

وبحسب التوقعات، فاز ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الأولى على حساب المرشحين الدائمين الآخرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد قيادته بايرن ميونيخ إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حيث كان أفضل هداف في المسابقات الثلاث، قبل أن يضيف في مستهل الموسم الحالي لقبي الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية.

كما قاد اللاعب البالغ عمره 32 عاما بولندا للتأهل لبطولة أوروبا 2020 ونال جائزة لاعب العام من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لموسم 2019-2020 في أكتوبر / الأول الماضي.

وتمنح الجائزة بتصويت من ممثلي وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية والمدربين والجماهير.