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بوتين مازحا: أنا لم أشاهد فيديو دزيوبا

الخميس 17 ديسمبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين مازحا: أنا لم أشاهد فيديو دزيوبا



وكالات

علق الرئيس فلاديمير بوتين على "الفيديو الفاضح" لقائد منتخب روسيا ونادي زينيت بطرسبورغ لكرة القدم أرتيوم دزيوبا والذي سرب مؤخرا عبر الإنترنت اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي السنوي.

وفي رد على موضوع انتشار فيديو "خادش للحياء" لدزيوبا على الإنترنت، الشهر الماضي، أدى إلى استبعاد اللاعب من تشكيلة منتخب بلاده وفقدانه شارة الكابتن في ناديه، في ظل دفاع عدد من الفنانين والنجوم الآخرين عن المهاجم البالغ 32 عاما وتأثير الفضيحة على مشوار اللاعب المهني.

قال بوتين: "الجواب واضح بالطبع لا ينبغي أن يؤثر ذلك على مستقبله. دعه هناك يتعامل مع شؤونه الشخصية، ولا يجب التدخل في الحياة الشخصية في مجتمع محترم".

وتابع: "من الواضح، للأسف، أن ذلك غير ممكن فهو (دزيوبا) شخصية عامة وحياته ستكون دائما لعامة الناس، فالأمر لا مفر منه، ليكن ذلك درسا للمشاهير". 

وأضاف الرئيس الروسي: "هناك قواعد سلوكية عامة، يجب الالتزام بها".

وعقب: "هل يجب أن ينعكس ذلك على حياته المهنية؟ بالطبع لا"... بعدها توجه  بوتين ضاحكا بالسؤال للمراسة التي فتحت موضوع دزيوبا: "هل شاهدت هذا الفيديو؟".

لترد المراسلة: "أعتقد أن الدولة كلها رأت الفيديو بدرجة أو بأخرى، لكنني لم أشاهد هذا الفيديو بشكل كامل".

وأضاف بوتين: "أنا لم أشاهد الفيديو".


واستبعد مدرب منتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، دزيوبا من قائمة المنتخب التي ستخوض المباريات المقبلة، بعد انتشار الفيديو المذكور، لحمايته والفريق من السلبية والتوتر، ولمنح اللاعب الوقت الكافي لتجاوز الأمر.

بدوره يفكر نادي زينيت ببيع مهاجمه، رغم محاولات النادي وبعض وسائل الإعلام الروسية تهدئة موجة الانتقادات التي تعرض لها المهاجم البالغ 32 عاما، إلا أن إدارة النادي لن تتحمل بعد الآن تبعات السمعة الفاضحة للاعب من هتافات الجمهور أو التعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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