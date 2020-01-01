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تعرف على قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

الخميس 17 ديسمبر 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على قرعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني



وكالات

أسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني التي أجريت اليوم الخميس، بمشاركة أربعة فرق وفقا للنظام الجديد المتبع منذ الموسم الماضي، عن كلاسيكو محتمل في المباراة النهائية.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فريقين مختلفين عن نسخة الموسم الماضي، إلى جوار ريال مدريد وبرشلونة (بطل ووصيف الليغا)، وهما ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو (طرفا نهائي الكأس).


وأسفرت قرعة نصف النهائي عن المواجهات التالية:

- برشلونة × ريال سوسيداد (ستقام في الـ13 من يناير المقبل في قرطبة).

- ريال مدريد × أتلتيك بيلباو (ستقام في الـ14 من يناير المقبل في ملقة).

على أن تقام المباراة النهائية في الـ17 من الشهر ذاته في إشبيلية.


وحسب صحيفة "فوتبول إسبانيا"، فقد تم وضع شرط قبل القرعة يقضي بتجنب إقامة مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نصف النهائي، بحيث تم تصنيف قطبي الكرة الإسبانية في المستوى الأول، وأتلتيك بيلباو وريال سوسييداد في المستوى الثاني.



يذكر أن ريال مدريد حامل لقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه على جاره أتلتيكو بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 في النهائي الذي استضافته السعودية في الموسم الماضي

#قرعة كأس السوبر الاسباني #الكلاسيكو #ريال مدريد #برشلونة #ريال سوسيداد #أتليتكو بلباو

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