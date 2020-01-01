نيابة غزة تفتح تحقيقاً في 371 قضية وتوقف 43 شخصاً

غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة بغزة، مساء يوم الخميس، أنّها قامت بفتح تحقيق في 371 قضية في مختلف محافظات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت النيابة في بيان صحفي: "إنّها فتحت تحقيقاً بـ4 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة"، مشيرةً إلى أنّها فتحت أيضاً 42 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

وأضافت: "أنّها فتحت 327 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي"، مُوكّدةً على أنّها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وأوضحت النيابة، أنّها عمدت إلى توقيف 43 متهم على مختلف القضايا المذكورة، مُشددةً على استمرارها باتخاذ الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة .