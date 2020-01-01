  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ظهور نتيجة فحص كورونا لزوجة ماكرون

الخميس 17 ديسمبر 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور نتيجة فحص كورونا لزوجة ماكرون



وكالات

أكد مكتب بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت لها جاءت سلبية.


وأعلن قصر "الإليزيه" في بيان، أن اختبارات إيمانويل ماكرون (42 عاما)، لفحوصات "كوفيد – 19" جاءت إيجابية (مصاب)، مما دفع بجهود التتبع والتعقب في جميع أنحاء أوروبا بعد اجتماعات بين الزعيم الفرنسي ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة الماضية.

ونوه البيان، إلى أن "ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر".

وذكر البيان، أنه "من غير المعروف حاليا كيف أصيب الرئيس بالمرض، مشيرا إلى أن زوجة الرئيس بريجيت ماكرون (67 عاما)، ستخضع نفسها للحجر الصحي أيضا.

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي، أن "ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان الأسبوع المقبل.

#فرنسا #ايمانويل ماكرون #قصر الاليزيه #كوفيد 19 #الحجر الصحي #بريجيت

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

حفل جوائز ذا بيست the best 2020 بث مباشر .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

الأخبار الرئيسية

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة