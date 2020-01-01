"فايزر" ستطلب الموافقة على استخدام لقاحها في اليابان يوم الجمعة

وكالات

فادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية ستطلب يوم الجمعة، الموافقة الرسمية على استخدام لقاحها المضاد لكورونا في اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية اتفقت بالفعل مع الشركة على تلقي 120 مليون جرعة من اللقاح، تكفي لـ 60 مليون شخص، أو ما يقرب من نصف سكان اليابان.

ولا تزال هناك مخاوف بشأن سلامة اللقاح بعد أن قالت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء إن أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألاسكا أظهر رد فعل تحسسي خطير تجاه اللقاح. كما تم الإبلاغ عن ردود فعل تحسسية مماثلة من قبل اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا.

ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح للسلطات اليابانية على دفعات مكونة من 1000 جرعة.