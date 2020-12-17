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الجزائر تعلن القبض على "أبو الدحداح" المطلوب منذ 26 عاما

الخميس 17 ديسمبر 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تعلن القبض على "أبو الدحداح" المطلوب منذ 26 عاما



الجزائر /سما/

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على "الإرهابي الخطير الملقب بأبي الدحداح" خلال عملية بحث وتمشيط في مدينة جيجل شمال شرق البلاد.

وجاء في بيان الوزارة أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن، المدعو (أبو الدحداح) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

وأضاف البيان، أن "العملية أفضت إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان".

وأشار البيان، إلى أن "العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".

**************************بيان وزارة الدفاع الوطني *********************** في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث...

Posted by ‎وزارة الدفاع الوطني الجزائرية‎ on Thursday, December 17, 2020
#الجيش الجزائري #أبو الدحداح #جيجل #رزقان ـأحسن #الجزائر #وزارة الدفاع الجزائري

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