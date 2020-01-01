  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

منع ذبح المواشي على الطريقة اليهودية في أوروبا

الخميس 17 ديسمبر 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع ذبح المواشي على الطريقة اليهودية في أوروبا



وكالات

قررت المحكمة الأوروبية العليا، اليوم الخميس، دعم بلجيكا في قرارها حظر الذبح حسب الشريعة اليهودية "الكاشير"، ورفض التماس قدمته الجاليات اليهودية في البلاد.


وقال سفير إسرائيل في بلجيكا ايمانويل نحشون: "هذا قرار كارثي، هذه صفعة للحياة اليهودية في أوروبا. ربما يكون التسامح والتعددية كلمات جوفاء في نظر بعض الناس".

من جهتها، أوضحت وزيرة المغتربين عن حزب "أزرق أبيض" عومر يانكليفيتش، أن "القرار يضر بحياة الجاليات اليهودية في بلجيكا وأوروبا، والذين سيضطرون إلى استيراد لحوم الكاشير من أماكن أخرى نتيجة لذلك".

وأضافت: "لقد شعرت بالأسف الشديد لسماع قرار مشين من قبل محكمة العدل الأوروبية بالسماح لدول الاتحاد الأوروبي بحظر الذبح حسب الشريعة اليهودية. القرار يضع اليهود في مواجهة صعبة، ويضر بنسيج حياتهم في أوروبا".

وتابعت: "نقوم بفحص القرار ودراسته بعمق، وسنعمل قريبا مع حلفائنا في أوروبا وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف الاستمرار في تمكين الحياة اليهودية في أوروبا".

بدوره، هاجم رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا الحاخام بنشاس غولدشميت الخطوة، قائلا: "من الوقاحة أن يقرروا لنا كيف يتم تنفيذ الذبح حسب الشريعة اليهودية، هذا القرار يتجاوز التوقعات ويشكل صفعة مدوية في وجه التصريحات الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الأوروبية بضرورة احترام الحياة اليهودية، وأنه يجب الكفاح من أجل حرية الاعتقاد".

#ذبح المواشي #الكاشير #المحكمة العليا الأوروبية #حزب أزرق أبيض #الاتحاد الاوروبي #الشريعة اليهودية. #حاخامات

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

حفل جوائز ذا بيست the best 2020 بث مباشر .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

الأخبار الرئيسية

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة