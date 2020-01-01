منع ذبح المواشي على الطريقة اليهودية في أوروبا

وكالات

قررت المحكمة الأوروبية العليا، اليوم الخميس، دعم بلجيكا في قرارها حظر الذبح حسب الشريعة اليهودية "الكاشير"، ورفض التماس قدمته الجاليات اليهودية في البلاد.



وقال سفير إسرائيل في بلجيكا ايمانويل نحشون: "هذا قرار كارثي، هذه صفعة للحياة اليهودية في أوروبا. ربما يكون التسامح والتعددية كلمات جوفاء في نظر بعض الناس".

من جهتها، أوضحت وزيرة المغتربين عن حزب "أزرق أبيض" عومر يانكليفيتش، أن "القرار يضر بحياة الجاليات اليهودية في بلجيكا وأوروبا، والذين سيضطرون إلى استيراد لحوم الكاشير من أماكن أخرى نتيجة لذلك".

وأضافت: "لقد شعرت بالأسف الشديد لسماع قرار مشين من قبل محكمة العدل الأوروبية بالسماح لدول الاتحاد الأوروبي بحظر الذبح حسب الشريعة اليهودية. القرار يضع اليهود في مواجهة صعبة، ويضر بنسيج حياتهم في أوروبا".

وتابعت: "نقوم بفحص القرار ودراسته بعمق، وسنعمل قريبا مع حلفائنا في أوروبا وفي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف الاستمرار في تمكين الحياة اليهودية في أوروبا".

بدوره، هاجم رئيس مؤتمر حاخامات أوروبا الحاخام بنشاس غولدشميت الخطوة، قائلا: "من الوقاحة أن يقرروا لنا كيف يتم تنفيذ الذبح حسب الشريعة اليهودية، هذا القرار يتجاوز التوقعات ويشكل صفعة مدوية في وجه التصريحات الأخيرة الصادرة عن المؤسسات الأوروبية بضرورة احترام الحياة اليهودية، وأنه يجب الكفاح من أجل حرية الاعتقاد".