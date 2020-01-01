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الخارجية: وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 331

الخميس 17 ديسمبر 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 331



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة في صفوف جاليتنا في دولة قطر بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 331 وفاة، ولتستقر الإصابات عند 8485 إصابة.

وأوضحت الخارجية في تقريرها اليومي، أن سفارة دولة فلسطين لدى قطر أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا للمواطنة مهدية محمد خليل أبو ندى (84) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة هناك إلى 9.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، بعدم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، وكذلك بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورنا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الإصابات 5554 إصابة.

إلى ذلك أفاد فريق العمل المختص بالخارجية بمغادرة 5 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال إلى كل من نيويورك، ودبي، واسطنبول، فرانكفورت والدوحة، صباح هذا اليوم الخميس، للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم، وكان السفير أحمد الديك في وداعهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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