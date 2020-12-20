أحكام وإداري وتمديد أسرى وإفراجات

رام الله / سما /

أصدرت محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس، أحكاماً بحق أسرى في سجون الاحتلال.

وحكمت المحكمة على الأسير يوسف عبد الله من جنين، بالسجن الفعلي لمدة عام وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيكل، وعلى الأسير فراس جمال خالد من جنين، بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل، وعلى الأسير أمير يوسف عوض من بيت أمر بالخليل بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل.

كما أصدرت المحكمة قرار اعتقال إداري بحق الأسير محمد نصر أبو شيخة (22 عاماً) من سكان مدينة بيت جالا لمدة 6 أشهر.

وجددت المحكمة للمرة الثالثة على التوالي، توقيف الأسير ياسر أبو شرار أمين سر حركة فتح في مخيم عين السلطان بأريحا، لمدة خمسة أيام أخرى، وكان اعتقل قبل شهر، وأجلت محاكمة الأسير ثائر انيس من بلدة العيزرية الى يوم الخميس القادم.

ورفضت محكمة الاحتلال العسكرية ، الإفراج عن الشاب المقدسي منتصر بربر، ومددت اعتقاله حتى تاريخ 20/12/2020 ، بعد أن كان مقررا الإفراج عنه أمس ، كما أجلت الإفراج عن الأسير محمد رضوان سامحنا ، من مدينة نابلس حتى وقت لاحق رغم انتهاء محكوميته البالغة 15 شهراً .

وأفرج الاحتلال عن القيادى بحركة فتح حمدي ذياب من مخيم شعفاط بالقدس ، بعد اعتقالٍ دام 15 يومًا ، وعن الفتى الجريح عمر محمود من العيسوية شرق القدس ،بعد أيام من اعتقاله ، وعن الأسير إسلام القرم من القدس ، بعد اعتقالٍ دام 22 شهراً في الأسر والأسير إيهاب جبر دراغمه من محافظة طوباس بعد اعتقالٍ استمر عامين .