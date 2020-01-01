الشرطة تضبط 215 قطعه أثرية في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم الخميس، 215 قطعة معدنية أثرية وقبضت على مشتبه به بحيازتها في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على معلومات وردت لشرطة السياحة والآثار حول وجود شخص من خارج المحافظة بحوزته قطع أثرية وهو متواجد في إحدى بلدات المحافظة، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات ورصد مكان المشتبه به، توجهت قوة من شرطة السياحة والآثار إلى مكان تواجده وتمكنت من إلقاء القبض عليه وضبطت بحوزته 500 قطعة يشتبه بأنها أثرية، وبعرض المضبوطات على مكتب وزارة السياحة والآثار تبين بان 215 قطعة منها بأنها أثرية

وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات وإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.