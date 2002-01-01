ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في السجون

رام الله / سما /

دخل ثلاثة أسرى، اليوم الخميس، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وأفاد مراسل "القدس" دوت كوم، بأن الأسير علاء الدين فهمي فهد الكركي (47 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 28 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17 /12 /1993 وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير بكر خليل شحادة نجار (41 عامًا)، من سكان محافظة الخليل،عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17 /12 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

أما الأسير سعيد فاروق محمد القمبز (33 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17 /12 /2015، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.