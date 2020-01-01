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صحيفة تكشف عن "خلل خطير" في الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

الخميس 17 ديسمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف عن "خلل خطير" في الجيش الإسرائيلي على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الخميس، عن ما "وصفته خلل خطير في فرقة غزة".

وقالت الصحيفة: دخلنا في الشهر الماضي مرتين دون عائق وقمنا بتوثيق موقع عسكري "برج مراقبة" للجيش الإسرائيلي مهجورًا عند الحدود مع قطاع غزة، بمحاذاة موقع عسكري لحماس في القطاع.

وأضافت: وجدنا ذخيرة للجيش، وجهازي تكنولوجيا لرصد مواقع إطلاق الصواريخ ووثائق سرية وكشوفات لمواقع تجمع القوات والاحتياط وترددات شبكة الاتصالات، ووثائق سرية وتعليمات عملياتية تخص عمليات التسلل والحوامات وغيرها، وموقع هبوط المروحيات القريبة.

ووفق الصحيفة، فإن الجيش، قال إنه سيتم التحقيق في الأمر.
 

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #فرقة غزة #حدود غزة #قطاع غزة

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