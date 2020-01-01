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النائب العام يبحث التعاون المشترك مع ممثلة كندا لدى دولة فلسطين

الخميس 17 ديسمبر 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث التعاون المشترك مع ممثلة كندا لدى دولة فلسطين



رام الله / سما /

 بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس في رام الله، مع ممثلة كندا لدى دولة فلسطين السيدة روبن ويتلوفر، ومدير التعاون في مكتب الممثلية الكندية جيسون تالك، ومدير إدارة المشاريع خالد رجب، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وناقش الاجتماع، وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، أهمية التعاون والتنسيق مع الممثلية الكندية وتطلعات النيابة العامة المستقبلية وأهمية تقديم الدعم لتطوير قطاع العدالة وفق الأولويات والخطط الإستراتيجية، وبما يساهم في تطوير وتحسين ما تقدمه مؤسسات العدالة من خدمات للمواطن الفلسطيني.

وأطلع النائب العام ويتلوفر على دور النيابة العامة وعملها في ظل إعلان حالة الطوارئ وانتشار فايروس "كورونا"، مؤكدا قيام النيابة العامة بكل واجباتها خلال الجائحة، بما يكفل وصول المواطنين للعدالة .

كما شكر الخطيب الحكومة الكندية على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص من خلال مشروع شراكة، والذي استمر على مدار أربع سنوات، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المشترك بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات أعضاء وموظفي النيابة العامة.

بدورها، أكدت ويتلوفر، أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وأن بلادها والدول المانحة الشريكة ملتزمة بدعم قطاع العدالة، لما من شأنه أن يساهم في وصول المواطن الفلسطيني إلى العدالة.

#النائب العام #المستشار أكرم الخطيب

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