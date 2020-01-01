  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتفاقية بين ديوان الرقابة وديوان المحاسبة السعودي

الخميس 17 ديسمبر 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية بين ديوان الرقابة وديوان المحاسبة السعودي



رام الله / سما /

وقع ديوان الرقابة المالية والإدارية والديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية لتقديم منحة من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وتمت مراسم التوقيع ظهر اليوم الخميس، عبر منصة ويبكس، بحضور رئيس ديوان الرقابة في فلسطين المستشار إياد تيّم، ورئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية حسام العنقري.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بيان لديوان الرقابة، إلى دعم عمل ديوان الرقابة في فلسطين.

وثمن المستشار تيّم دور الديوان العام للمحاسبة في السعودية، في دعم مختلف الأجهزة الرقابية العربية في شتى المجالات، والتطور الحاصل على عمل ديوان المحاسبة السعودي على المستويين المحلي والدولي، مقدما شكره للديوان السعودي، ومؤكدا استمرار التعاون لتعزيز العمل الرقابي.

وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، إن هذه الاتفاقية تؤسس لمزيد من التعاون مع ديوان الرقابة في فلسطين، مشيدا بالتطور الحاصل في عمل الديوان، وحضوره المميز في المنظمات الرقابية العربية والإقليمية.

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

أبو حسنة ينفي الانباء المتداولة بشأن نيّة "الأونروا" وقف المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر المستفيدة بغزة

الشيخ

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..

كورونا

الصحة: 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية