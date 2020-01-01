اتفاقية بين ديوان الرقابة وديوان المحاسبة السعودي

رام الله / سما /

وقع ديوان الرقابة المالية والإدارية والديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، اتفاقية لتقديم منحة من الصندوق السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وتمت مراسم التوقيع ظهر اليوم الخميس، عبر منصة ويبكس، بحضور رئيس ديوان الرقابة في فلسطين المستشار إياد تيّم، ورئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية حسام العنقري.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بيان لديوان الرقابة، إلى دعم عمل ديوان الرقابة في فلسطين.

وثمن المستشار تيّم دور الديوان العام للمحاسبة في السعودية، في دعم مختلف الأجهزة الرقابية العربية في شتى المجالات، والتطور الحاصل على عمل ديوان المحاسبة السعودي على المستويين المحلي والدولي، مقدما شكره للديوان السعودي، ومؤكدا استمرار التعاون لتعزيز العمل الرقابي.

وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، إن هذه الاتفاقية تؤسس لمزيد من التعاون مع ديوان الرقابة في فلسطين، مشيدا بالتطور الحاصل في عمل الديوان، وحضوره المميز في المنظمات الرقابية العربية والإقليمية.