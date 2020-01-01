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"وقائي" نابلس يقبض على متهم بالاعتداء على عناصر أمن ومقر حركة فتح في مخيم بلاطة

الخميس 17 ديسمبر 2020 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وقائي" نابلس يقبض على متهم بالاعتداء على عناصر أمن ومقر حركة فتح في مخيم بلاطة



نابلس / سما /

 قبض جهاز الأمن الوقائي في نابلس على أحد الأشخاص من مخيم بلاطة على خلفيه إلقاء زجاجات حارقة على القوة الأمنية في المخيم، والتي أصيب خلالها أحد ضباط القوة بحروق قبل أيام.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوقائي، إنه خلال التحقيق معه اعترف بقيامه بإلقاء زجاجات حارقة والقيام بأعمال تخريب بمقر خدمات المخيم ومقر حركة فتح في مخيم بلاطة، مشيرا إلى أنه جار تحويل المتهم لدى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشاد البيان بحالة الارتياح والحفاوة التي أبداها مواطنو المخيم تجاه قوات الأمن وترحيبهم بدور الاجهزة في تعزيز السلم الاهلي وفرض القانون.

#نابلس #الامن الوقائي

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