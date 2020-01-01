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الوزير أبو سيف يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

الخميس 17 ديسمبر 2020 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير أبو سيف يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين



رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع ممثل الاتحاد الأوروبي سفن فون كون بورغسدورف، اليوم الخميس، سبل التعاون الثقافي المشترك بين البلدين خاصة في ظل جائحة كورونا.

وناقش الطرفان آليات التعاون ودعم قطاع الثقافة في فلسطين والعمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات الثقافية وتعزيز العلاقة بين الاتحاد والوزارة في مجالات مختلفة.

وأطلع أبو سيف ممثل الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له على أبرز وأهم إنجازات الوزارة خلال العام الحالي والخطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة، رغم الظروف التي تمر بها فلسطين بفعل جائحة كورونا والتي أثرت على قطاعات مختلفة بما فيها القطاع الثقافي.

وشدد الوزير أبو سيف على عمق العلاقات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات الثقافية التابعة للاتحاد الأوروبي بما يشمل تنفيذ ودعم مشاريع وفعاليات ثقافية بين الجانبين.

بدوره أشاد سفن فون كون، بعمل وزارة الثقافة وجهودها خلال جائحة كورونا، واستئنافها الأنشطة الثقافية الكترونيا عبر العالم الافتراضي، في الوقت الذي ألغيت وتأجلت فيه العديد من الأنشطة الثقافية الوجاهية في فلسطين والعالم، وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يرغب في التعاون مع الوزارة من أجل دعم الأنشطة الثقافية التي تنوي تنفيذها، والتنسيق لإنجاح الفعاليات الثقافية المشتركة.

#عاطف ابو سيف #وزارة الثقافة

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