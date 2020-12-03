انتخاب فلسطين عضواً في مجلس الوزراء العرب للإتصالات

القاهرة /سما/

ترأس وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م إسحق سدر الوفد المشارك في أعمال إجتماع الدورة (24) لمجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات المنبثق عن جامعة الدول العربية وذلك عبر تقنية الفيديو (عن بعد) برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزيرها م.عبدلله بن عامر السواحة .

نُظم الإجتماع استكمالاً لإجتماعات اللجان العربية الدائمة للإتصالات والبريد الذي عقد بتاريخ 2-3/12/2020،وإجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد عن بعد بتاريخ14/12/2020 حيث جرى خلاله انتخاب دولة فلسطين عضواً في المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء العرب.

وتخلل الإجتماع عدة محاور أبرزها دعوة الدول العربية الى تنفيذ قرارات الإتحاد البريدي العالمي ومجلس إدارته، وإثراء رصيد دولة فلسطين في صندوق تحسين نوعية الخدمة، كما ودعتها الى النظر لإجراءات سلطات الاحتلال التي تخترق أهم قرارات الإتحاد البريدي لعرقلة البريد الفلسطيني .

إضافةً الى العديد من التوصيات الهامة والتي تمثلت بمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر العالمي للاتصالات الخاص بفلسطين وكل ما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية ضد قطاع الاتصالات في قلسطين ، وطلب دولة فلسطين لتشكيل فريق عربي تسند له مهمة مخاطبة الشركات التقنية العالمية كفيسبوك وفهم حثيثيات الأمر فيما يتعلق بقضايا فلسطين وحماية المحتوى الفلسطيني على هذه التطبيقات ، إضافه الوجود الى ضرورة وجود دعم عربي لإنشاء مختبر ابتكار حكومي فلسطيني رقمي لتلبية متطلبات السوق المحلي والعالمي ،ودعم المبدعين وخريجي القطاع التكنولوجي وتنمية الإبداع والابتكار .

وأكد الوزير سدر عن أهمية قطاع الإتصالات ومدى تأثيره على مستقبل الأجيال القادمة، متمنياً ترجمة القرارت التي تم إتخاذها إلى مشاريع وأفعال يتم تطبيقها لاحقاً بشكل ملموس.

واختتم الوزير سدر مشاركته بتقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادرتها لدعم دولة فلسطين للإستفادة من الدورات التي تقدمها أكاديمية هيئة تنظيم قطاع الإتصالات الإمارتية الإفتراضية.