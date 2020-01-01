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د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن

الخميس 17 ديسمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. بحر: وزارة الداخلية درع حامٍ للوطن والمواطن



غزة /سما/

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر: "إن وزارة الداخلية والأمن الوطني، تعتبر الحامي الأول للوطن والمواطن، والمديرية العامة للتدريب، فيها تزود المتدربين بالعقيدة الأمنية الوطنية الصحيحة".

وجاءت تصريحات بحر؛ لدى زيارته المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الخميس؛ حيث كان في استقباله، وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم؛ والمدير العام للمديرية العامة للتدريب، العميد محمد خلف؛ ولفيف من كبار الضباط والمدربين بالمديرية.

وتفقد مرافق المديرية والدورات التدريبية المُقامة فيها، وتجول على المتدربين، وأطلع على جدول التدريب والمهارات التي يتم تزويد المتدربين بها؛ وألقى كلمة أمام جموع المتدربين، أشاد فيها بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ودورها الفاعل في بناء قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم، شاكراً للمديرية جهودها في تزويد الأجهزة الأمنية بالكوادر والكفاءات الوطنية، التي تساهم في خدمة الإنسان الفلسطيني، وحماية المشروع الوطني؛ مشيداً بالإرادة القوية التي يتمتع بها عموم شعبنا، وخاصة قيادات وزارة
الداخلية.

ورحب وكيل وزارة الداخلية اللواء أبو نعيم؛ في كلمة له برئاسة المجلس التشريعي، مشدداً على استمرار وزراته في تقديم الخدمة للمواطنين، والسهر على حمايتهم، وتوفير الأمن الشخصي والجمعي للمجتمع؛ معرباً عن ثقته بالمديرية وقيادتها ومدربيها وقدرتهم على صقل مهارات المتدربين. 
 

#احمد بحر #المجلس التشريعي #وزارة الداخلية #غزة

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