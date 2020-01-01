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حفل جوائز ذا بيست the best 2020 بث مباشر .. أفضل لاعب في العالم

الخميس 17 ديسمبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفل جوائز ذا بيست the best 2020 بث مباشر .. أفضل لاعب في العالم



زيورخ / سما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن رابط مشاهدة حفل جوائز ذا بيست the best 2020 بث مباشر، موضحا أنه سيتم الكشف عن هوية أفضل اللاعبين والمدربين في الموسم الرياضي الماضي.

وقال الفيفا في مقطع فيديو إنه سيتم تفعيل رابط مشاهدة حفل ذا بيست the best 2020 مباشر على اليوتيوب عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وسوريا والأردن والسودان وفلسطين وليبيا.

ويبدأ حفل الإعلان عن أسماء الأفضل في موسم 2019 - 2020، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت قطر والكويت والسعودية، السادسة في الجزائر وتونس والمغرب، التاسعة لدى عمان والإمارات أيضا.

وأفاد الاتحاد الدولي بأن اللاعبين واللاعبات ونجوم الكرة لن يحضروا إلى قاعة حفل ذا بيست، إذ ستقام الاحتفالية عن بعد عبر الإنترنت، وسيتم تتويج الفائزين بهذه الطريقة؛ حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

حفل ذا بيست the best 2020 مباشر: اضغط هنا

وتترقب جماهير كرة القدم العالمية، اللحظة الصعبة التي قد تشهد نهاية عقد الاحتكار الذي دشنه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة السنوات المنصرمة.

وتشير المعلومات غير الرسمية المتوفرة إلى قوة فرص فوز البولندي ليفاندوفيسكي نجم ومهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020؛ نظرا للإنجازات التي حققها بذلك الموسم.

ونجح ليفاندوفيسكي في قيادة فريقه إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني، بفضل إسهاماته الواضحة في تسجيل الأهداف الحاسمة بغالبية المواجهات، وصناعة اللقطات المهمة لزملائه.

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