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تحدث عن رواتب الموظفين..

أبو حسنة ينفي الانباء المتداولة بشأن نيّة "الأونروا" وقف المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر المستفيدة بغزة

الخميس 17 ديسمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة ينفي الانباء المتداولة بشأن نيّة "الأونروا" وقف المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر المستفيدة بغزة



غزة /سما/

نفى المستشار الاعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن نيّة الوكالة وقف "الكوبونات" عن آلاف الأسر المستفيدة في قطاع غزة.

وأوضح أبو حسنة في تصريحات صحفية، أن ما يحدث هو أن وكالة الغوث أرسلت لما يقارب 39 ألف مستفيد من فئة الموظفين لتحديث وتجميع بياناتهم، ومعرفة أنهم يتقاضون راتب ثابت أو لا.

وبيّن أبو حسنة أن "الأونروا" تريد من الموظفين معرفة من يتقاضى راتب ثابت أم لا ، أو جزئي ، ومن هم على بند العقود أو التقاعد، في إطار تحديث البيانات.

وأكد أبو حسنة، على استمرار توزيع "الكوبونات" في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بلغ مليون و140 ألف شخص.

وفيما يتعلق بتأخير أو تأجيل رواتب موظفي الوكالة، قال المتحدث: إن" الاونروا استطاعت أن توفر كافة البرامج للموظفين في مناطق العلميات الخمس، ولكن ما يتوفر حاليًا هو 52% من الرواتب".

وأضاف أن هناك جهود متواصلة تبذل من أجل توفير الرواتب للموظفين كاملةً، والميزانية العامة لوكالة الغوث.

وتقدم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، خدمات التعليم والصحة وغيره، لحوالي5.5 مليون لاجئ فلسطيني، في مناطق العمليات الخمس، وهي سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة المحتلة.

والجذير ذكره، أن نحو مليوني مواطن في قطاع غزة يعانون من ضائقة مالية صعبة، نتيجة لتشديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي من حصارها على القطاع منذُ 14 عامًا.

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #المساعدات الغذائية #قطاع غزة #اللاجئين الفلسطينيين #مساعدات #كابونة الوكالة #غزة

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