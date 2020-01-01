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زراعة غزة: الاحتلال يستهدف طواقمنا

الخميس 17 ديسمبر 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: الاحتلال يستهدف طواقمنا



غزة /سما/

 نددت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لطاقمها ومجموعة من الصحفيين الذين تواجدوا في منطقة الفخاري شرق خان يونس لاستطلاع شكاوي المزارعين حول تجريف الاحتلال مزروعاتهم.

ورأت الوزارة في بيان لها، في هذا الاستهداف "غطرسة إسرائيلة وخرقًا للتفاهمات مع الوسطاء بهذا الشأن"، محملةً الاحتلال المسؤولية عن حياة المزارعين الذين يسعون لقوت أسرهم.

وأوضحت الوزارة، أنها تتابع مع منظمة الصليب الأحمر، المنع الإسرائيلي للمزارعين بالوصول إلى مزارعهم، والتهديدات الإسرائيلية التي تمثلت بوضع لافتات تحذيرية بالخصوص.

#غزة #وزارة الزراعة #الاراضي الفلسطينية #حدود غزة

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