الرجوب يندد بإقرار الكنيست قانونًا لدعم البؤر الاستيطانية

رام الله /سما/

ندد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بإقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية قانونًا يلزم الدولة بإنشاء بنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية في الضفة.

وقال الرجوب لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الخميس، إن القانون المذكور يمثل "تكريسًا لنهج إسرائيل في تدمير حل الدولتين".

واعتبر الرجوب أن الخطوة الإسرائيلية "تأكيد على الإصرار على تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا والتمسك بالاستيطان على حساب تحقيق السلام العادل والشامل".

وشدد على أن ذلك يتطلب تدخلا حازمًا من المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بوقف جميع أشكال الاستيطان باعتباره مخالفة للقانون الدولي.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المسمى "نسيج الحياة"، والذي يلزم الدولة بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ورصد اعتمادات خاصة إليها.

ونقلت الإذاعة عن المبادر لمشروع القانون النائب يامينا بتسالئيل سموتريتش، إنه يجب القيام بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون المذكور بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء الأربعاء من الأسبوع المقبل وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة.

وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، فإن البؤر الاستيطانية توسع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مساحات الأراضي الفلسطينيّة المصادرة في الضفة الغربية.

ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.