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مستوطنون يعتدون على الأهالي ويقتلعون اشتال زيتون شرق بيت لحم

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على الأهالي ويقتلعون اشتال زيتون شرق بيت لحم



بيت لحم /سما/

يواصل مستوطني مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين اعتداءاتهم في قرية كيسان شرق بيت لحم بشكل متصاعد خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف الضغط على سكان القرية لتوسيع المستوطنة.

وقال أحمد غزال نائب رئيس المجلس القروي في كيسان، إن مستوطني مستوطنة "ايبي هناحل" ، نفذوا 3 اعتداءات ضد المواطنين خلال 48 ساعة الماضية، وذلك من خلال اقتلاع 250 شتلة زيتون من الأراضي الواقعة غرب القرية، واستولوا عليها.

وأضاف غزال، ان ذلك يأتي بعد ليلة من اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين ورشقها بالحجارة، والاعتداء على قطعان الماشية بالكلاب والأدوات الحادة، وهو ما ادى الى اشتباك بالأيدي بين المواطنين والمستوطنين.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #قرية كيسان

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