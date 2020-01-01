نحو قيود جديدة: كابنيت كورونا الاسرائيلي يجتمع الأحد

القدس المحتلة /سما/

من المقرر أن يبحث كابنيت كورونا إلاسرائيلي الاحد فرض قيود جديدة على الحياة للحد من الاصابات .

ويجتمع كابنيت كورونا يوم الأحد المقبل ويناقش قيودًا جديدة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لبيانات مجلس الأمن القومي وزعت على الوزراء ، من المحتمل أن تصل إسرائيل في الأيام المقبلة إلى الحد الذي حددته الحكومة للانتقال إلى "ضبط النفس المشدد" - 2500 مريض يوميًا وعليه سوف يتم إغلاق جميع التجارة في إسرائيل ، والمحلات والأسواق والمدارس في المدن الحمراء والبرتقالية. وتخفيض المواصلات العامة بنسبة 50 بالمائة.