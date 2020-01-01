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المصادقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بإنشاء بنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على مشروع قانون يلزم الحكومة بإنشاء بنى تحتية لنقاط استيطانية عشوائية



القدس المحتلة /سما/

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المسمى "نسيج الحياة"، والذي يُلزم الحكومة الإسرائيلية بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في مناطق الضفة الغربية، علاوة على رصد اعتمادات خاصة إليها.

وقال المبادر للمشروع النائب عن حزب "يمينا" بتسالئيل سموتريتش، إنه "يجب علينا أن نقوم بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست" والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة، داعيًا حزب "الليكود" إلى المساعدة في ذلك.

من جهتها شجبت "القائمة المشتركة" مشروع القانون، وقال رئيسها النائب أيمن عودة إن ذلك يدل على استمرار محاولات تنفيذ خطة الضم، مشيرًا إلى أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يساهم في شرعنة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

ودعا عودة إلى إلغاء مشروع القانون، معتبرًا أن أمرًا كهذا من شأنه أن يُوتر الأوضاع في البلاد.

#الكنيست الإسرائيلي #استيطان #مستوطنات الضفة #الضفة الغربية

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