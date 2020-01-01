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إسرائيل تحدد موعدًا لفتح سفارتها في الإمارات

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحدد موعدًا لفتح سفارتها في الإمارات



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "الخليج تايمز" نقلًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ستفتتح سفارتها في الإمارات خلال الأسبوع الأول من شهر كانون ثاني/ يناير.
 
وبحسب ما ذكره موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية لموقع "الخليج تايمز": "نأمل أن يتم افتتاح السفارة بحلول نهاية كانون أول/ ديسمبر أو في أول أسبوع من شهر كانون ثاني/ يناير 2021؛ سوف تكون لنا سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي".
 
وأضاف أن السفارة والقنصلية ستكونان كبيرتان "نظرًا لأهمية العلاقة التاريخية بين إسرائيل والإمارات"، على حد قوله.
 
وتابع: "لا أستطيع أن أقول لك أن البعثات ستكون واحدة من الأكبر في العالم. لكن يمكنني القول إن سفارتنا وقنصليتنا في الإمارات ستكون حقًا كبيرة".
 
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن السفارة: "قد تكون بحجم البعثات في واشنطن، لندن أو موسكو".
 
وقال المتحدث الإسرائيلي: إن وفدًا حكوميًا إسرائيليًا كان في الإمارات الأسبوع الماضي للبحث عن موقع مناسب لإنشاء السفارة فيه. مشيرًا إلى أنهما زارا دبي وأبو ظبي، ولم يتم التحديد بعد بشأن الموقع.
 
وزارت البعثة أيضًا العاصمة البحرينية المنامة وهي ثاني دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية.

#اسرائيل #الامارات

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