  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..



القدس المحتلة /سما/

كشف مراسل الشؤون الفلسطينية في "قناة" كان العبرية، النقاب عن عقد أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منذ استئناف التنسيق الأمني والمدني.
 
وقال جال بيرجر، صباح اليوم الخميس، إن لقاء صحي عقد أول أمس، بين ممثلي وزارة الصحة الإسرائيلية، وممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، لمناقشة سبل مواجهة الكورونا.
 
وبحسب المراسل، طلب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، من المسؤولين الفلسطينيين الإسراع بعملية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
 
وأشار بيرجر الى أن هناك حوالي 15 ألف إصابة بالكورونا في مناطق السلطة بالضفة، بينهم 150 بحالة الخطر، و9 آلاف إصابة في قطاع غزة، بينهم 200 مريضا بحالة الخطر.

#اسرائيل #السلطة الفلسطينية #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية #الصحة الفلسطينية #لقاح كورونا #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

شاهد .. فضيحة تولين البكري بعد اختراق حساب الانستغرام

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي

"إنهم بشر!".. هآرتس: ما الذي تخشاه إسرائيل من مسلسل التطبيع العربي؟

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة ينفي الانباء المتداولة بشأن نيّة "الأونروا" وقف المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر المستفيدة بغزة

كورونا

الصحة: 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 745

غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كنت قائدا للجيش وأتمنى زيارتها علنا