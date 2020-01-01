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مشاهدة مباراة السلط وسحاب بث مباشر اليوم .. الأردنية الرياضية

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة السلط وسحاب بث مباشر اليوم .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم، رابط مشاهدة مباراة سحاب والسلط بث مباشر التي تعرض اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 في الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين.

مباراة السلط وسحاب مباشر تبث من استاد عمان الدولي على منصات اتحاد الكرة وقناة الأردن الرياضية الأولى (Jordan Sport HD) بصوت أحد المعلقين الأردنيين.

وأفادت قناة الأردن الرياضية بأن موعد بدء مباراة سحاب والسلط الساعة السادسة والنصف بتوقيت عمان والقدس والقاهرة والخرطوم، 07:30 وفق وقت مكة المكرمة وبغداد.

ويسعى السلط إلى تكرار سيناريو موقعة الذهاب التي لم يفز فيها فحسب إنما حقق انتصارا كاسحا هو الأكبر بالدوري الأردني هذا الموسم بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد له.

ويخشى لاعبو ومدرب سحاب أن ينجح السلط بتحقيق مثل ذلك الانتصار الكاسح، إذ تبدو المهمة صعبة أمامهم في ظل تقديم مستوى كبير من قبل الخصم خلال الدوري الحالي.

مباراة سحاب والسلط مباشر: اضغط هنا

ويحتل فريق السلط المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين الأردني برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف أمام معان والصريح، إذ يسعى لاقتناص الترتيب الخامس من الفيصلي.

وحصد سحاب 14 نقطة من 16 مباراة بالدوري، إذ يتقاسم المركز الحادي عشر مع شباب العقبة الذي يتفوق عليه بالأهداف، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف الأهلي متذيل الجدول.

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