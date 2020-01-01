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كاتس يدعو نتنياهو لإقرار الميزانية العامة وتجنب الانتخابات

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يدعو نتنياهو لإقرار الميزانية العامة وتجنب الانتخابات



القدس المحتلة /سما/

طلب وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الخميس، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفع ميزانية الدولة لعام 2020 يوم الأحد للحصول على موافقة الحكومة، والتي اقترحها في 7 ديسمبر.
 
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، طلب كاتس من نتنياهو نقل الميزانية بحلول ليلة الثلاثاء، الموعد النهائي لنقلها.
 
ناشد كاتس، وزيرَ الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، دعم اقتراحه، كما ناشد الاثنين (نتنياهو وغانتس) بمواصلة مناقشة الجداول الزمنية لدفع ميزانية الدولة لعام 2021، مع تجميد دعم غانتس لقانون إجراء الانتخابات.
 
ووفقًا للصحيفة العبرية، قال كاتس: "إن فشلكم في دعم الميزانية وجر إسرائيل إلى انتخابات غير ضرورية بسبب النقاشات السياسية، يُشكل عدم مسؤولية وطنية وهجومًا اقتصاديًا مباشرًا على الإسرائيليين".
 
وتابع كاتس: "علينا جميعًا أن نرتقي ونمنع حملة انتخابية باهظة الثمن وضارة وغير ضرورية"، وفق تعبيره.
 
يُشار إلى أن حزبي "الليكود" برئاسة نتنياهو، و"كاحول لفان" برئاسة غانتس، يخوضان منذ عدة أسابيع صراعًا بشأن تحويل الميزانية لعامي 2020 – 2021، وفي حال عدم تمريرها فإنه سيتم حل الكنيست في 23 ديسمبر الجاري، وإجراء انتخابات رابعة.

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