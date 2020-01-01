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موعد امتحانات الدور الثالث للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط 2020 العراق

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد امتحانات الدور الثالث للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط 2020 العراق



بغداد / سما

كشفتت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم الخميس، عن موعد امتحان الدور الثالث للصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، ضمن العام الدراسي الحالي 2019- 2020.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر موقعها الإلكتروني إن موعد امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط والسادس الابتدائي يكون بداية من يوم الأحد 3 يناير / كانون الثاني 2021.

وحسب الوزارة، فإن امتحانات الدور الثالث تتواصل حتى يوم الأربعاء الثالث عشر من الشهر المقبل، موضحة أن من ضمن أيامها السبت وتم تحديد جداول الاختبارات من قبل إدارات المدارس.

وأضافت التربية والتعليم: من حق التلاميذ والطلبة ان يؤدون الامتحان بغض النظر عن عدد المواد الراسبين فيها، شرط ان تكون لديهم ارقام امتحانية واسمائهم موجودة في نسخ نتائج الدور الثاني في مراكز الفحص.

وأفادت التربية بأنها ألزمت كل الإدارات المدرسية باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل كامل إلى جانب التباعد الاجتماعي، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب من الفيروس المستجد.

ودعت الوزارة الطلاب والأستاذة بالالتزام الكامل بالتعليمات كي تنتهي الاختبارات على أكمل وجه دون أضرار، مبينة أن امتحانات الدور الثالث ستتم خلال الدوام المدرسي الرسمي.

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