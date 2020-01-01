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الصحة: 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2027 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2027 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2027 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تسجيل 18 حالة وفاة في الضفة الغربية /الخليل 1، رام الله والبيرة 5، جنين 3، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 1، نابلس 1، ضواحي القدس 1، طوباس 2، بيت لحم 2/، و12 حالة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل /153/، جنين /179/، نابلس /194/، طولكرم /76/، رام الله والبيرة /208/، سلفيت /45/، قلقيلية /57/، طوباس /22/، بيت لحم /100/، ضواحي القدس /89/، أريحا والأغوار /10/، قطاع غزة /1015/.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل /271/، جنين /132/، نابلس /255/، طولكرم /91/، سلفيت /23/، طوباس /37/، رام الله والبيرة /192/، قلقيلية /30/، بيت لحم /232/، أريحا/19/"، قطاع غزة /797/.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 132 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 36 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #فلسطين #قطاع غزة #الضفة الغربية #كورونا في فلسطين

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