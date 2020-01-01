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مشاهدة مباراة معان والحسين إربد بث مباشر - قناة الأردن الرياضية

الخميس 17 ديسمبر 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة معان والحسين إربد بث مباشر - قناة الأردن الرياضية



عمان / سما

نقدم لكم متابعينا في المملكة الأردنية، رابط مشاهدة مباراة الحسين إربد ومعان بث مباشر التي تنطلق اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

مباراة معان والحسين مباشر تبث من ملعب استاد الملك عبدالله الثاني على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) وصفحات الاتحاد الأردني لكرة القدم على اليوتيوب.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، إذ كان لقاءً متكافئا لم ينجح فيه اللاعبون بتسجيل الأهداف وسط تألق لافت لحراس المرمى.

ويحتاج لاعبو الفريقين إلى النقاط الثلاث، كما أن نتيجة التعادل لن تكون سيئة للجانبين، كونهما يسعيان إلى تأمين نفسهما في منتصف جدول ترتيب دوري المحترفين الأردني.

مباراة الحسين ومعان مباشر:

ويحتل الحسين إربد حاليا المركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين أمام شباب الأردن والفيصلي، فيما يحاول اليوم الابتعاد عنهما واللحاق بمنافسه الرمثا ثالث الترتيب.

أما معان الذي يقترب كثيرا من الفرق بمؤخرة الترتيب، برصيد 18 نقطة بالتساوي مع الصريح والسلط وفارق 4 نقاط فقط أمام سحاب وشباب العقبة اللذان يواجهان شبح الهبوط.

وبدأت جميع الاندية أكثر حرصا على جمع النقاط مع اقتراب المسابقة المحلية على النهاية، إذ يبدو أن اللقب يتجه مجددا لصالح الوحدات الذي لم يفقد الصدارة بشكل نهائي.

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