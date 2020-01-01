رابط مشاهدة مباراة الأهلي والعين بث مباشر بالكأس .. السعودية الرياضية

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة العين والأهلي بث مباشر المقرر إقامتها اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مباراة الأهلي والعين مباشر في كأس الملك السعودي لكرة القدم تنقل عبر القناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق مشاري القرني بختام اليوم.

ولم يعد العين المنافس السهل كما كانت تظن غالبية الأندية السعودية، إذ استفاق مؤخرا في بطولة الدوري وتمكن من خطف سبع نقاط أمام أقوى الخصوم، في ظل امتلاكه لاعبين مميزين.

وتقرر بدء لقاء العين والاهلي عند 08:20 مساءً بتوقيت السعودية مع مراعاة فارق الوقت بين المناطق المختلفة، بينما تكون 07:20 لدى فلسطين ومصر والسودان، 09:20 بالإمارات.

رابط مباراة الأهلي والعين مباشر:

ولا بد من خروج فائز بموقعة هذا المساء، إذ يلعب الأهلي ثاني ترتيب دوري المحترفين أمام العين الرابع عشر بجدول الترتيب متفوقا على نظيريه فريقي النصر وضمك متذيلي المسابقة.

وزفت وسائل إعلام رياضية، بشريات سارة لصالح مشجعي الأهلي أمس، مشيرة إلى أن الإدارة نجحت في التوصل إلى اتفاق مع المهاجم السوري عمر السومة للبقاء ضمن صفوف الفريق.

وكانت أندية النصر والقادسية والتعاون قد تأهلت إلى الدور المقبل بكأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبها أمس على الرائد والشباب وضمك تواليا في اللقاءات المثيرة التي انتهت.