رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر في كأس الملك 2020

الرياض / سما

أعلنت القنوات الرسمية الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد بث مباشر في كأس الملك خادم الحرمين الشريفين التي تقام اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 دون حضور الجماهير.

مباراة الاتحاد والوحدة مباشر تبث اليوم من استاد مدينة الملك عبد العزيز على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بتعليق المعلق حماد العنزي من داخل أرضية الملعب.

وقالت القناة الرياضية المحلية إن مباراة الوحدة والاتحاد تنطلق الساعة الثامنة وعشرين دقيقة بتوقيت الرياض والمنامة والكويت والدوحة، 06:20 مساءً وفق وقت تونس والجزائر والمغرب.

ويبدأ الاستيديو التحليلي لموقعة الاتحاد ضد الوحدة قبل انطلاق اللقاء بنحو 15 دقيقة، إذ يستعرض المحللون أبرز نقاط الضعف والقوة للطرفين والتشكيل الرسمي قبل الحالات التحكيمية.

رابط مباراة الاتحاد والوحدة مباشر:

وكان الاتحاد قد تغلب على الوحدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأخير الذي جرى بينهما قبل أقل من أسبوع على ذات الملعب، وسط تألق النجم روماريو ريكاردو دا سيلفا وزميله رودريغيز.

ويسعى الاتحاد إلى تكرار نفس السيناريو بأقل الخسائر، إذ تنتظره مواجهات قوية في دوري المحترفين، بدءًا من لقاء الرائد الجولة المقبلة، ثم الهلال والباطن والشباب بالبطولة العربية.

على الجهة المقابلة، يستضيف الوحدة نظيره العين الأسبوع القادم، ثم يحل ضيفا على أبها في ملعب الأخير، قبل أن يلاقي الاتفاق والفتح وضمك والنصر والشباب بمسابقة الدوري السعودي.