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وزير التربية يطلع ممثلة اليونيسف على مستجدات التعليم في المرحلة الراهنة

الخميس 17 ديسمبر 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي، على مستجدات التعليم في المرحلة الراهنة، وآليات التعاطي مع التحديات التي يفرضها المشهد الكوروني.

وشدد عورتاني، وفق بيان للتربية، على مرتكزات العمل ومنطلقات التطوير التي تقودها الوزارة على صعيد تطوير بُنية نظام الثانوية العامة، والمناهج، والتركيز على مهارات المعلمين والطلبة، وحوكمة العمل التربوي، وتعزيز نهج اللامركزية، متحدثاً في الوقت ذاته عن مجمل التطورات الحالية المرتبطة بمنظومة التعليم عن بُعد؛ عبر توظيف فضائية فلسطين التعليمية، والمنصات التعليمية الإلكترونية، مثمنا الشراكة بين "التربية" واليونيسف وضرورة البناء عليها في عديد المجالات.

بدورها، أكدت إلمي حرص اليونيسف الدائم على دعم حقوق الأطفال الفلسطينيين، والاهتمام بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومنصفة، مشيدةً بالجهود التي تبذلها وزارة التربية وكوادرها في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، معبرةً عن استعدادها لدعم رؤى الوزارة وفق الإمكانات المتاحة.

حضر اللقاء: مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، وخلود ناصر، ومديرة المتابعة الميدانية كهرمان عرفة، ونائبة ممثلة اليونيسف ايتونا ايكولي.

#وزير التربية والتعليم #اليونيسف #مروان عورتاني #فلسطين

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