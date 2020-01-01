الصحة: ما بين 15-20% من مصابي "كورونا" سيحتاجون للعلاج في المستشفيات

رام الله / سما /

قال منسق مرضى "كورونا" للأسرّة في فلسطين عنان راشد، إنه من المتوقع أن تصل نسبة المرضى من المصابين بكورونا الذين يحتاجون الى دخول المشافي ما بين 15–20%، بينهم 3-6% سيحتاجون للعناية المكثفة.

وأضاف راشد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، انه كلما ارتفعت نسبة الاصابات بالفيروس زادت نسبة الاشغال والاكتظاظ في المشافي، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد ارتفاع نسبة الإصابات مع بداية الموجة الثالثة.

وأوضح أنه وبناء على ذلك، تم تجهيز اقسام معزولة في معظم مشافي المحافظات، تحتوي على أسرّة وغرف عناية مركزة داعمة للمراكز المتخصصة التي تم إنشاؤها لمرضى "كورونا"، والموزعة جغرافيا على محافظات الشمال والوسط والجنوب.

ونوه راشد الى انه تم تحويل بعض المصابين الى المستشفى الوطني في نابلس، ما خفف العبء على باقي المراكز في محافظات الشمال.

وحذر المواطنين من الوصول لمرحلة عدم قدرة المشافي على استقبال مزيد من المصابين، او حدوث نقص في اجهزة التنفس الاصطناعي، في حال لم يتم التقيد بتعليمات وزارة الصحة والالتزام بالإجراءات.