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الأردن تدين تبني "الكنيست" قانونا يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة

الخميس 17 ديسمبر 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن تدين تبني "الكنيست" قانونا يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة



عمان / سما /

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تبني الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في تصريحات نشرتها وكالة الانباء الأردينة "بترا"، اليوم الخميس، أن هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها  قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدد على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لاشرعية وخطوة احادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية .

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.

#الأردن #البؤر الاستيطانية #الضفة المحتلة #الاستيطان #الكنيست

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