اقفال حديقة الحيوانات في باكستان والسبب ؟!

وكالات / سما /

أقفلت حديقة الحيوانات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أبوابها نهائياً على أن تُنقَل الحيوانات التي فيها إلى خارج البلاد، بعدما تعرضت لانتقادات دولية بسبب سوء معاملتها الفيل "كافان".

وكان الدبّان البنّيان "بابلو" و"سوزي" من هملايا آخر الحيوانات التي غادرت الحديقة بعد ثلاثة أسابيع من الفيل "كافان" البالغ 36 عاما، إلى محمية طبيعية في كمبوديا إثر حملة عالمية شنتها منظمات الدفاع عن الحيوانات.

وقال الناطق باسم وزارة المناخ الباكستانية سليم شيخ لوكالة فرانس برس إن "حديقة حيوانات اسلام اباد باتت مغلقة تماما امام الجمهور والمسؤولين". وكان من المقرر أن ينقل الدبان إلى الأردن الأربعاء.

وقد رتّبت عملية نقلهما منظمة "فور بوز" النمسوية للرفق بالحيوان التي كانت وراء حملة إنقاذ "كافان" وتمكنت من الحصول على دعم المغنية الأميركية الشهيرة شير.

وكانت قضية "كافان" سلطت الضوء على الوضع المزري لحديقة الحيوانات في إسلام آباد.

وقد دفع ذلك بالقضاء الباكستاني إلى أن يأمر في أيار/مايو الفائت بنقل كل الحيوانات منها. وقد نفق أسدان ونعامة خلال عملية النقل.

وتأسست الحديقة عام 1978 ومن المقرر الآن أن تتحول إلى مركز للحفاظ على الحياة البرية.

وتعاني حدائق الحيوانات في كل أنحاء باكستان ضعف مرافقها وسوء رعاية الحيوانات. في العام 2018، نفق 30 حيواناً في حديقة بيشاور الجديدة (شمال غرب باكستان) بينها ثلاثة فهود ثلجية نادرة.