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رابط مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر - الرياضية السعودية

الخميس 17 ديسمبر 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر - الرياضية السعودية



الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح بث مباشر التي تلعب اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية (الملك).

رابط مباراة الهلال والفتح مباشر تبث حصريا من استاد الملك فهد الدولي هذا المساء عبر القناة الرياضية السعودية الثالثة عبر يوتيوب (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي.

ويطلق الحكم الصافرة الأولى لبداية أحداث مباراة الفتح والهلال بالكأس، عند الساعة 05:40 بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمنامة، 04:40 وفق وقت القدس والقاهرة والخرطوم ودمشق.

ويسعى الهلال إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه أمام النصر الشهر الماضي، إذ تبدو المهمة صعبة في ظل الأداء الكبير الذي يقدمه لاعبو فريق الفتح منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري.

رابط مباراة الهلال والفتح مباشر:

وتفوق الهلال على الفتح قبل أيام بثلاثة أهداف نظيفة، لكن اللقاء شهد واقعة غريبة بعد أن ألغى الحكم هدفا قيل إنه صحيحا لصالح الخاسر، رغم الأفضلية الواضحة للزعيم الشوط الثاني.

وتوقع مراقبون ومتابعون أن يحقق الفتح مفاجأة وأنه لن يكون صيدا سهلا أمام الهلال، مشيرين إلى أن بطولة الكأس خارج كل التوقعات والتكهنات وربما يصل المراحل المتقدمة أي فريق.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره القادسية بالجولة القادمة في الدوري ثم الاتحاد والشباب والباطن والأهلي، بينما يلاقي فريق الفتح مافسه الأهلي والفيصلي وضمك والوحدة على التوالي.

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