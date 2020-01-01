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سلطات الإحتلال تهدم العراقيب للمرة 181

الخميس 17 ديسمبر 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الإحتلال تهدم العراقيب للمرة 181



النقب / سما /

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 181 على التوالي.

وجاء هدم خيام القرية، اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وهذه هي المرة العاشرة التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارص في ظل الأجواء العاصفة ورغم جائحة كورونا.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

#العراقيب #قرية العراقيب #النقب

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