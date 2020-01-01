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الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني

الخميس 17 ديسمبر 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث تعزيز التعاون مع وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني



مسقط / سما /

بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللواء جبريل الرجوب، مع وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ووضع الرجوب خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة العمانية، مسقط، اليوم الخميس، وحضره سفير دولة فلسطين لدى السلطنة، تيسير جرادات، في صورة البرامج والأنشطة التي ينظمها المجلس بهدف تطوير قطاع الشباب والرياضة في فلسطين.

وأكد الرجوب حرص المجلس الأعلى على تعزيز التعاون بين فلسطين وسلطنة عمان، سواء من خلال ارسال الخبراء والمدربين إلى فلسطين أو استقبال الكوادر الفلسطينية في السلطنة، إضافة لتبادل الوفود الشبابية بين البلدين.

وأشاد الرجوب بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الشباب والرياضة العماني.

واستعرض الرجوب خلال اللقاء ما يواجهه الشباب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الرياضة تعد أحد تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد المنابر التي ننقل من خلالها رسالة فلسطين ونعرض معاناة أبناء شعبنا للعالم.

وفي سياق منفصل، هنأ اللواء الرجوب الوزير آل سعيد ومن خلاله للسلطنة والأسرة الرياضية والشبابية العمانية بالاستضافة الناجحة والمميزة لاجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، لافتا إلى أن السلطنة قدمت نموذجا يحتذى به.

بدوره أكد الوزير آل سعيد استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لقطاع الشباب والرياضة الفلسطيني واستعداد السلطنة لتدريب الكوادر الفلسطينية، وتبادل الوفود الشبابية بين البلدين.

#الشباب العماني #جبريل الرجوب

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